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В Роспотребнадзоре рассказали, когда россияне смогут снять маски

18.06.2020, 17:11 434 2 prokazan.ru

Масочный режим в России можно будет отменить, когда эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в стране станет "совершенно стабильной", сказала глава Роспотребнадзора. Слова Анны Поповой приводит ТАСС.

"Вот ровно тогда, когда эпидситуация станет совершенно стабильной, когда мы поймем, что мы достигли того уровня, который для нас оптимален. Сказать, что вирус уйдет совсем, сегодня оснований таких нет. Но мы должны дойти до того уровня, когда не будет роста, этот уровень не минимальный, будет постоянно сохраняться в течение определенного времени, и мы будем видеть, что это сохранение <...>. До этого нужно еще постараться сохранять свое здоровье <... > и ходить в маске", - заявила Попова.

Она также отметила, что в России не исключено введение чередования самоизоляции и снятия ограничительных мер с периодичностью в месяц-полтора. Однако все будет зависеть от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране.

"Мы мало знаем об этом вирусе, мы знаем очень мало о его эпидемиологии. А это крайне важно для нас, чтобы понимать, что мы будем идти или по типу смягчения и ослабления, или мы, в конце концов, обретем тот самый популяционный иммунитет, который позволит нам больше ограничения не вводить", - пояснила Попова.

Новости России Коронавирус Общество
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комментарии

Горожанин
0
18 июня 2020
17:24
Когда сказочнику его западные хозяева разрешат - может тогда . Хотя с другой стороны - его гауляйтеры могут на все это элементарно забить .
Русский обыватель
0
18 июня 2020
17:27
Мы в нашем штабе Навального давно доказали что эти маски от гонореи не помогают!

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