Казань освобождается: что открывается в городе в ближайшие дни

Ранее мы писали, что 3 июня Кабмин РТ выпустил очередное постановление, которое с 5 июня отменяет действие ряда пунктов в предыдущих и снимает некоторые ограничительные меры. Буквально за несколько последующих дней опубликовали еще ряд постановлений, послабляющих ограничительные меры, которые были приняты в связи с коронавирусом.

1. Смягчение масочного режима

В Татарстане отменили перчаточно-масочный режим в общественных местах на открытом воздухе, то есть в парках, скверах и детских площадках. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. При этом в закрытых помещениях все еще необходимо носить средства защиты.

Маски и перчатки по прежнему необходимы в магазинах и транспортных средствах.

Постановление вступит в силу с 8 июня.

2. Открываются летние веранды в кафе и ресторанах с соблюдениям дистанции, также точки общепита в организациях и отелях.

Есть условие - организации, оказывающие услуги общественного питания, могут принимать гостей на открытом воздухе (веранда и терраса), если между столами будет соблюдена дистанция 1,5 метра.

Постановление вступит в силу с 11 июня.

3. За документами в МФЦ можно идти без предварительной записи.

Есть правило - 4 кв.м. на одного человека, включая сотрудников.

Постановление вступил в силу с 15 июня.

4. Санаториям можно возобновить свою деятельность.

Но есть условие - нужно заранее уведомить Роспотребнадзор. Есть и исключение - детские санаторно-оздоровительные круглогодичные лагеря по-прежнему остаются закрытыми до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Постановление вступит в силу с 8 июня.

5. Разрешено работать фитнес-центрам и бассейнам.

Их работа допускается при соблюдении посетителями социальной дистанции и ограниченном количестве людей, которые могут заниматься одновременно. В фитнес-центрах на человека должно приходиться 4 квадратных метра помещения, в бассейнах для групповых занятий - один посетитель на 5 квадратных метров поверхности воды. Если в бассейне оборудованы дорожки, на 10 "квадратов" площади зеркала воды дорожки должен приходиться один человек. Все нормы рассчитаны с учетом тренеров. С 18 мая были разрешены персональные занятия с тренерами, до этого помещения были закрыты.

Постановление вступило в силу 5 июня.

6. Разрешено работать саунам и баням.

Они также должны соблюдать все меры безопасности, предписанные Роспотребнадзором.

Постановление вступило в силу 5 июня.

7. Разрешено посещение храмов и мечетей.

При работе религиозных объектов должны соблюдаться требования к предельному количеству граждан, которые одновременно могут находиться в помещениях. В документе указано, что в зданиях площадью до 400 квадратных метров на 4 "квадрата" должен приходиться один человек, более 400 квадратных метров - не более 100 человек. Все нормы рассчитаны с учетом работников и священнослужителей. Также в мечети нужно приходить со своим ковриком для намаза, сообщают в ДУМ РТ.

Постановление вступило в силу 5 июня.

8. В муниципальных районах Татарстана откроют торговые комплексы.

Пока разрешение дано 31 району из 43, список здесь. Работать данные объекты могут "при условии соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые одновременно могут находиться в торговом зале объекта торговли, определяемому из расчета одного человека (включая работников) на 4 кв. метра площади торгового зала, доступной для посетителей".

Постановление вступило в силу 5 июня.

9. Отменена двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих в РТ из других регионов.

Ранее режим был ослаблен - допускалось не изолироваться при наличии справки об отсутствии заболевания. До этого все приезжающие в республику обязаны были 14 дней сидеть дома.

Постановление вступило в силу 5 июня.

10. Магазины могут работать круглосуточно.

Ранее режим "24 часа" был разрешен аптекам и автозаправкам.

Постановление вступило в силу 5 июня.

11. Разрешено работать организациям соцобслуживания, которые предоставляют услуги в полустационарной форме.

Постановление вступило в силу 5 июня.

12. Предпринимателям разрешено допускать на рабочее место людей, вернувшихся из других регионов.

Двухнедельная самоизоляция не нужна, но есть предписание "неукоснительно соблюдать рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и защиты прав человека по профилактике новой коронавирусной инфекции, разработанные применительно к соответствующим видам организации или деятельности".

Постановление вступило в силу 5 июня.