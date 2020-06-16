В Татарстане за сутки прибавилось 43 заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб. Таким образом, с начала пандемии в республике зарегистрирован 4001 случай COVID-19.

Из числа выявленных за последние сутки 18 человек госпитализированы, 25 находятся на домашнем лечении. Из 43 случаев только один - завозной.

Больше всего случаев выявлено в Казани - 19, по четыре - в Челнах, Высокогорском и Зеленодольском районе. выписано за прошедшие сутки 11 человек, всего выздоровело 2835, на лечении остаются 1155 пациентов с подтвержденным диагнозом.

Отметим, что в федеральной статистике выздоровевших в Татарстане за минувшие сутки указано только три человека, в числе умерших - только 10 (в республике их уже 11), при этом выздоровевших на сайте стопкоронавирус.рф ощутимо больше. Ранее такое расхождение в цифрах объяснили в Правительстве Татарстана.