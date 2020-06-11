Власти Татарстана объяснили резкое изменение числа выздоровевших от коронавируса в республике. Напомним, вчера расхождение с федеральной статистикой составляло более 800 человек, а общее число было меньше, чем неделей ранее. Информацию сегодня на брифинге озвучила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Как пояснила Галимова, ранее в статистику включались и случаи, которые не были подтверждены лабораторно.

"В республике сформирован федеральный регистр лиц, которые болеют коронавирусом, куда, в соответствии с постановлением правительства РФ, включались и те, кто имеет лабораторно подтвержденный институтом Роспотребнадзора диагноз COVID-19, и те, у кого есть сомнительный анализ, клиника, схожая с коронавирусом, но диагноз не подтвержден".

Ранее публиковалась статистика выздоровевших с учетом всех этих случаев, теперь в число выздоровевших включают только официально подтвержденные случаи коронавируса. Именно этим власти РТ объясняют расхождение с федеральной статистикой, которую публикует портал стопкоронавирус.рф. На ресурсе указаны все выздоровевшие с учетом неподтвержденных случаев.

Напомним, по данным на 10 июня в РТ было отмечено 2767 выздоровевших, тогда как федеральная статистика говорила о 3586 случаях выздоровления.