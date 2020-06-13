По факту вчерашнего взрыва на газозаправочной станции в Казани возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете РТ. Дело возбуждено по статье 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). Напомним, что вечером 12 июня на Северо-Западной, 10, произошел взрыв, обрушилось здание операторной, погиб человек, еще несколько рабочих пострадали. Пожар тушили более 9 часов.

На место происшествия для проведения осмотра выезжали следователи и следователи-криминалисты. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, которые позволят установить причину произошедшего.

Также проверку по данному инциденту начала прокуратура Московского района Казани по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности при производстве работ на взрывоопасном объекте. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. На особый контроль взято расследование уголовного дела.