ВОЗ высказались об информации о сомнительной статистике по смертности от коронавируса в России

ВОЗ не имеет претензий к статистике смертности от коронавируса в России. Об этом сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Ранее во время пресс-конференции директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан допустил пересмотр официальной статистики в России. Ему показалось "необычным" относительно невысокое число смертей от COVID-19 в стране.

Однако на самом деле СМИ неправильно истолковали его слова - Майкл Райан говорил о "сложности понимания" всей статистики и о том, что позже всем странам придется исследовать ее заново.

По свежим данным в стране зарегистрировано более полумиллиона случаев заражения, при этом количесвто смертей достигло свыше 6,5 тысяч.