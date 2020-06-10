В Татарстане на 10 июня выявлено 55 новых случаев коронавируса, сообщают в оперштабе РТ. 17 человек госпитализировано, 38 получают лечение на дому.

Новые случаи по возрастным группам:

До 18 лет – 5

От 18 до 30 – 9

От 30 до 50 – 19

От 50 до 60 – 8

От 60 до 70 – 12

От 70 до 80 – 2

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

География :

Казань – 42

Набережные Челны – 3

Атнинский – 1

Балтасинский – 1

Верхнеуслонский – 1

Высокогорский – 3

Елабужский – 1

Лаишевский – 2

Рыбно-Слободский – 1

Итого на 10 июня в Татарстане зарегистрировано 3720 случаев COVID-19. Также оперштаб сообщает о 2767 выздоровевших, 19 - за последние сутки. При этом на таких ресурсах, как Яндекс и стопкоронавирус.рф статистика по выздоровевшим ощутимо отличается.



Статистика Яндекс

Статистика общероссийского портала

Отметим, что несовпадения статистики, которую рассылает оперативный штаб РТ и данных федеральных ресурсов наблюдаются со вчерашнего дня. ProKazan.ru уже обращал внимание на несоответствия в цифрах, а также попытался прояснить ситуацию у специалистов. В Роспотребнадзоре РТ сообщили, что данный вопрос курирует оперштаб, ответа на наш вопрос от данной структуры на момент публикации также не поступило.

На 4 июня оперативный штаб сообщал о 3130 выздоровевших от коронавируса в республике.