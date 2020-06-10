В Татарстане на 10 июня выявлено 55 новых случаев коронавируса, сообщают в оперштабе РТ. 17 человек госпитализировано, 38 получают лечение на дому.
Новые случаи по возрастным группам:
- До 18 лет – 5
- От 18 до 30 – 9
- От 30 до 50 – 19
- От 50 до 60 – 8
- От 60 до 70 – 12
- От 70 до 80 – 2
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
География :
- Казань – 42
- Набережные Челны – 3
- Атнинский – 1
- Балтасинский – 1
- Верхнеуслонский – 1
- Высокогорский – 3
- Елабужский – 1
- Лаишевский – 2
- Рыбно-Слободский – 1
Итого на 10 июня в Татарстане зарегистрировано 3720 случаев COVID-19. Также оперштаб сообщает о 2767 выздоровевших, 19 - за последние сутки. При этом на таких ресурсах, как Яндекс и стопкоронавирус.рф статистика по выздоровевшим ощутимо отличается.
Отметим, что несовпадения статистики, которую рассылает оперативный штаб РТ и данных федеральных ресурсов наблюдаются со вчерашнего дня. ProKazan.ru уже обращал внимание на несоответствия в цифрах, а также попытался прояснить ситуацию у специалистов. В Роспотребнадзоре РТ сообщили, что данный вопрос курирует оперштаб, ответа на наш вопрос от данной структуры на момент публикации также не поступило.
На 4 июня оперативный штаб сообщал о 3130 выздоровевших от коронавируса в республике.
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