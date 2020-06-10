Россияне, которые будут вынуждены работать 1 июля - в день голосования по поправкам в Конституцию РФ - получат за этот день двойную оплату. Те же, для кого этот день станет выходным, получат его с сохранением заработной платы.

"За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Граждане не должны потерять в оплате труда за июль", - приводят РИА Новости слова главы социального комитета Совета Федерации Инны Святенко.

Ранее также сообщалось, что тем, кто работает 24 июня - в день проведения Парада Победы - положена обычная, а не двойная оплата труда.

Напомним, что перед голосованием в Татарстане на коронавирус должны проверить порядка 30 тысяч человек - наблюдателей и членов избирательных комиссий. На это, по приблизительным подсчетам, может уйти 60 миллионов рублей.