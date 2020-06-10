Блогерша из Казани @elza_zaza вышла в одиночный пикет с требованием лишить Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана из-за его жесткого отношения к женам. Ранее сам Башаров в эфире телеканала признался, что бил их. Девушка встала с плакатом у здания Министерства культуры республики, а в посте в "Инстаграм" обратилась лично к его главе Ираде Аюповой.

Блогер напомнила, что ранее за высказывание на тему домашнего насилия титулов лишилась Регина Тодоренко, и "тиран" Башаров также не должен дискредитировать звание заслуженного артиста РТ.

Как можно закрывать глаза на публичную дискредитацию звания заслуженного артиста РТ? Почему медийным личностям сходит все с рук? Ведь люди берут пример с таких звёзд и это неизбежно … Лично для меня это выглядит, как прикрытие, утаивание, да и вообще пропаганда домашнего насилия! Публичные личности должны отвечать не только перед законом, но и перед обществом, и плата за это - лишение любых государственных наград!", - заявила девушка.

Также она напомнила, что в поправках в Конституцию РФ фигурирует закрепление семейных ценностей, и такое поведение актера в них не вписывается.

Добавим, что ранее в сети появилась петиция, которая также призывала лишить Башарова звания. На сегодняшний день ее подписали более 79 тысяч россиян.

"Мужчины, которые избивают своих женщин, не должны носить государственные награды, они не должны быть телеведущими. Мы уверены, что насилие несовместимо с этими несомненно почётными званиями и наградами. Мы уверены, что тем самым Марат Башарова дискредитирует эти звания и награды, которые носят другие достойные люди", - говорилось в петиции.