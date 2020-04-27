На сайте Cnange.org пользователь Антон Данилов создал петицию, адресованную президенту РФ Владимиру Путину.

В петиции пользователь просит лишить актера Марата Башарова звания "Заслуженный артист Республики Татарстан" и Государственной премии РФ. Причиной называют его поведение в адрес бывших жен: в шоу "Секрет на миллион" он признался, что бил их.

Автор петиции утверждает, что действия Башаров попадают под статью УК РФ, однако артист не понес наказания.

"Срок давности по каждой из этих статей — два года, так что нет никаких оснований полагать, что Башарову предъявят какие-то обвинения и что это дело завершится реальным приговором. <..> Но в наших силах лишить Марата Башарова Государственной премии РФ, которую он получил в 2002 году, и звания Заслуженного артиста Республики Татарстан (2012 год). Мужчины, которые избивают своих женщин, не должны носить государственные награды, они не должны быть телеведущими. Мы уверены, что насилие несовместимо с этими несомненно почётными званиями и наградами. Мы уверены, что тем самым Марат Башарова дискредитирует эти звания и награды, которые носят другие достойные люди", - сказано в петиции.