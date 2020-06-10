Перед голосованием по поправкам в конституцию в Татарстане, согласно поручению Рустама Минниханова, на коронавирус протестируют более 30 тысяч человек, это члены избирательной комиссии и наблюдатели, пишет "Ъ-Казань".

Деньги на тестирование выделены из бюджета республики. С учетом цен на данный анализ в клиниках - для граждан он стоит порядка двух тысяч, казне Татарстана мероприятие может обойтись в 60 миллионов. Сейчас тест сдали более 500 членов территориальных избирательных комиссий, которые работают с 5 июня и принимают заявления жителей для голосования по месту нахождения. 16 июня начнется работа участковых избирательных комиссий, протестированы должны быть 21,5 тысяча человек. К ближайшему заседанию тестирование должны были пройти члены ЦИК Татарстана. По информации издания, тесты пока не проводились, хотя заседание запланировано 11 июня.

При этом, как отметили в Ассоциации наблюдателей Татарстана, волонтеры не спешат идти наблюдателями на данное голосование. Помимо идейных причин, есть страх заражения коронавирусом. В Ассоциации считают, что тестирование будет малоинформативных, анализ может дать как ложноположительный, так и ложноотрицательный результат. Для достоверного результата необходимы несколько тестов.

Напомним, ранее Казанский федеральный университет заявил о старте тестирования на антитела к коронавирусу для всех желающих. Его можно пройти в университетской клинике.