В клинике Казанского федерального университета открыли возможность пройти тест на антитела к коронавирусу для всех желающих.

Как сообщают в пресс-службе вуза, сдать тест могут граждане как без симптомов коронавируса, так и те, кто имеет симптомы, контактировал с зараженными и вернулся из очагов инфекции. Если тест дает положительный анализ, значит, человек переболел коронавирусом. Максимальной концентрации антитела достигают к 14 дню заболевания. Возможность повторного заражения очень мала, отмечают специалисты.

Сдать тест можно с понедельника по пятницу с 8 до 10 часов по адресу Вишневского, 2а. Подробности по телефону (843) 233-30-22.