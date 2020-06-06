В Казани арестовали на 10 суток блогера, который ездил по городу с автоматом

В Казани суд арестовал блогера Дамира Манжукова, который ездил по городу в машине с автоматом.



Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как водитель и пассажир иномарки в натянутых на лица балаклавах вызывающе себя ведут с полицейскими во время проверки документов. Кроме того, у пассажира на коленях находился предмет, похожий на автомат.

За неповиновение сотрудникам полиции на Дамира Манжукова был составлен административный протокол, после чего суд арестовал его на 10 суток, уточняет «Татар информ».

Автомат был отправлен на экспертизу.