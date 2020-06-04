В Татарстане с 5 июня возобновят работу торговые комплексы в муниципальных районах. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Согласно документу, из 43 районов в перечень вошли 31.

Список районов, где разрешат работу торговых комплексов

Уточняется также, что работать комплексы могут "при условии соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые одновременно могут находиться в торговом зале объекта торговли, определяемому из расчета одного человека (включая работников) на 4 кв. метра площади торгового зала, доступной для посетителей".

Напомним, что с 5 июня в республике также разрешается посещение мечетей, храмов, бассейнов и фитнес-центров. Для посетителей также действуют определенные ограничения.