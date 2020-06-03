В Казани станции мониторинга зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации трех вредных веществ. Информация об этом размещена на сайте Гидрометцентра РТ.
Так, на Правобулачной неподалеку от бывшего "Комбината Здоровье" в четыре раза превышена норма по аммиаку - вместе значения в 0,2 зафиксирован показатель 0,8.
Станция около Московского рынка показала превышение сразу по двум примесям: более чем вдвое превышена концентрация этилбензола, отмечены высокие показатели по ксилолу.
Превышение концентрации вредных веществ зафиксировано в период с 13.00 1 июня до 7 утра 2-го
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