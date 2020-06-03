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Фото pixabay.com

Гидрометцентр: в Казани зафиксировали превышение норм по трем вредным веществам

03.06.2020, 10:25 128 0 prokazan.ru

В Казани станции мониторинга зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации трех вредных веществ. Информация об этом размещена на сайте Гидрометцентра РТ. 

Карта на сайте Гидрометцентра
Карта на сайте Гидрометцентра

Так, на Правобулачной неподалеку от бывшего "Комбината Здоровье" в четыре раза превышена норма по аммиаку - вместе значения в 0,2 зафиксирован показатель 0,8.

Станция около Московского рынка показала превышение сразу по двум примесям: более чем вдвое превышена концентрация этилбензола, отмечены высокие показатели по ксилолу. 

Превышение концентрации вредных веществ зафиксировано в период с 13.00 1 июня до 7 утра 2-го

Экология Казань
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