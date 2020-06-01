День голосования по поправкам в Конституцию - 1 июля - станет выходным. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Напомним, что сегодня Владимир Путин утвердил дату голосования, он счет 1 июля безупречной для этого датой. Он поручил главам Роспотребнадзора и Центризбиркома провести его с соблюдением всех требований безопасности и призвал россиян принять участие в голосовании.

"И конечно, обращусь и к нашим гражданам, к людям, с тем чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании. Поскольку речь идёт об Основном законе – Конституции, которая лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей сегодня и будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии в области социальных отношений, в области трудовых отношений, будет определять наши принципы взаимодействия с нашими международными партнёрами", - сказал президент на онлайн-совещании.