Президент РФ Владимир Путин утвердил 1 июля датой для голосования по поправкам в Конституцию. Об этом он заявил на рабочем совещании, которое транслировалось в интернете.

"Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года", - сообщил президент, заслушав доклады глав Роспотребнадзора Анны Поповой и Центризбиркома Эллы Памфиловой.

Также Путин обратился к руководителям регионов с просьбой посодейстововать в организации голосования исходя из необходимости заботы о жизни и здоровье граждан, а Поповой и Памфиловой поручил "уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности" во время голосования.

Ранее президент отметил, что 1 июля станет безупречной с юридической точки зрения датой для голосования, так как россияне успеют "еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям".