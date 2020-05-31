В Роспотребнадзоре рассказали, нужно ли носить маски на пляжах

Россияне не обязаны носить защитные маски во время отдыха на пляже. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, жители России не должны носить медицинские маски на пляжах, но о социальной дистанции нужно помнить:

"Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, - да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже", - сообщила глава ведомства.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что пляжи в российских регионах могут открыть с 1 июля. Однако часть курортов Краснодарского края будет готова принять туристов уже с 7 июня.