В Татарстане автомобиль едва не ушел под воду, упав с парома

В Татарстане на перправе из Аракчино в Верхний Услон автомобиль едва не ушел под воду. Об этом сообщили очевидцы в соцестях.

По словам автора поста, паром подошел к берегу, чтобы из него выехала машина. Однако в один момент пандус, который стыкуется с берегом и не имеющий никаких креплений, рухнул вниз. В результате автомобиль едва не ушел под воду. Водитель все это время держал ногу на тормозе, благодаря чему смог удержать автомобиль. Пользователь соцсетей не остались безучастными и оставили свои комментарии:

"Навалять нужно такому поромщику, чуть человека с машиной не утопил", - написал мужчина.

"Там спешить не дают. Стоит мотрос и даёт команду на движение тс. Виноват имхо рулевой парома. И до этого они чалки кидали, странно что тут без швартов обошлось. Водителю респект", - поробовал разъяснить ситуацию один из пользователей.