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«Больше никто не посмеет тебя забрать»: жительница Казани смогла вернуть дочь из детского дома

30.05.2020, 11:51 158 1 prokazan.ru
Борьба за это шла долгое время

Жительница Казани Екатерина Сафина порядка двух лет пыталась вернуть в семью дочь, которую изъяли органы опеки. Как заявляла мама корреспонденту ProKazan.ru, поводом для лишения родительских прав в 2018 году стали документы, согласно которым женщина "официально не работает, устранилась от выполнения своих родительских обязанностей, не заботится о детях, материально их не содержит, злоупотребляет спиртными напитками, стоит на учете в наркодиспансере". Екатерина попыталась оспорить данное решение, но Верховный суд РТ оставил его без изменений. 

Оформить опеку над девочкой, которая на тот момент находилась в приюте "Акчарлак", пыталась ее бабушка - мать Екатерины, однако ей отказывали под самыми разными предлогами - в формулировках фигурировал захламленный балкон, проживание лишенной родительских прав матери на одной с бабушкой территории и долги за ЖКХ.  В это время в приюте произошел скандал - несколько воспитанниц, в том числе, дочь Екатерины Сафиной, рассказали о домогательствах со стороны инструктора по труду. Тогда было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица, а девочку перевели в другой детский дом, но по-прежнему не отдавали под опеку бабушке.

Ситуация разрешилась только на днях, в дело вмешалась прокуратура РТ. Об этом Екатерина рассказала в своем аккаунте в "Инстаграм".

"МЫ ВМЕСТЕ! Мелиссочка дома и она бесконечно благодарна каждому из вас, кто хоть как то отреагировал на ее обращения! Всех люблю, благодарю от всего своего материнского сердца! Общественность, массовость делает своё дело! Вы просто разорвали телефоны и сайты инстанций, пороги которых оббивал наш помошник Руслан Дамирович. Отдельно поблагодарить хочется @katia.txi которая помогала тихо, созваниваясь со своими людьми в казани. Так же Московский депутат Шаргунов Сергей откликнулся на мою беду официальным письмом в прокуратуру. А когда позвонили из прокуратуры мне вообще не верилось, Руслан Марселевич сказал, что он сам отец и сочувствует моей беде. Сколько мы пережили не передать словами, ничем не передать! Доченька, больше никто не посмеет тебя забрать и сестренку твою вернём", - написала женщина. 

Добавим, что Екатерина была лишена родительских прав в отношении двоих дочерей, вторую девочку забрали в приемную семью, именно ее мама также настроена вернуть в дом. 

Дети Казань Общество Правоохранители
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комментарии

Горожанин
0
30 мая 2020
12:15
Много видел таких алкашей и наркоманов, им дети и родственники не нужны.

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