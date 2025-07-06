РПЦ объяснила, почему западный взгляд на ИИ не подходит православию

Русская православная церковь уже несколько лет ведет глубокое богословское осмысление темы искусственного интеллекта. Как рассказал ТАСС протоиерей Александр Абрамов, секретарь Синодальной комиссии по биоэтике, такой подход требует особого, христианского взгляда.

Он отметил, что на Западе этические рамки ИИ строятся в основном на нормах светского права и взглядах самих разработчиков, в то время как церковь ищет ответы на технологические вызовы через призму богословия. При этом в трудах Святых Отцов эта тема напрямую не затрагивалась, что усложняет задачу.

По словам священника, осмысление вопросов, связанных с ИИ, в рамках православия ведется около десяти лет, а истоки этого подхода можно найти в русской философии техники начала XX века. Для системной работы над темой созданы комиссии и рабочие группы, а также ведётся работа в сфере образования под руководством Учебного комитета, опираясь на указания Патриарха Кирилла.

Протоиерей подчеркнул, что РПЦ активно взаимодействует с представителями других религий и научного сообщества. Так, налажен диалог с богословами из Ирана, а также проводятся обсуждения с участием экспертов из «Сбера» и «Яндекса». В центре этого взаимодействия — уважение к человеческому достоинству и свободе личности.

Источник: tass.ru