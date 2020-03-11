«Чего боятся чиновники?»: девочку, рассказавшую о домогательствах в приюте РТ, не возвращают в семью

11 марта в редакцию ProKazan.ru обратилась Екатерина Сафина – мать 9-летней девочки, рассказавшей в начале года о домогательствах преподавателя в приюте «Акчарлак».

В 2018 году женщину лишили родительских прав, а девочку забрали из семьи. После этого бабушка ребенка попыталась оформить опекунство над девочкой на себя, но получила отказ. В начале 2020 года дети из приюта, в числе которых была Аня [имя изменено], рассказали о домогательствах со стороны учителя. После этих событий ребенка решили передать бабушке. Однако по неизвестным причинам этого до сих пор не произошло. Более того, завтра, 12 марта, в отделе опеки состоится комиссия, во время которой представители ведомства повторно решат дальнейшую судьбу ребенка.

Подробности истории - в материале корреспондента ProKazan.ru.

С чего все началось?

Екатерину лишили родительских прав в отношение двоих детей в апреле 2018 года. Поводом для этого стали документы, согласно которым женщина «официально не работает, устранилась от выполнения своих родительских обязанностей, не заботится о детях, материально их не содержит, злоупотребляет спиртными напитками, стоит на учете в наркодиспансере». Мать девочки попыталась оспорить данное решение, но Верховный суд РТ оставил его без изменений.

Ирина Алексеевна с младшей внучкой Марией

Тогда бабушка девочек – Ирина Алексеевна – попыталась оформить опекунство на себя. Однако представители ведомства отказались передавать ей ребенка из-за долгов по ЖКХ и отрицательной характеристики со стороны соседей. В результате 9-летнюю Аню отправили в детский приют «Акчарлак», а ее младшую сестренку – в приемную семью.

Скандал в «Акчарлаке»

Фото Ани с последней встречи с матерью

В январе этого года в социальных сетях появилось видеозапись, на которой воспитанницы приюта, в числе которых была и Аня, пожаловались на домогательства со стороны преподавателя. Их заявление вызвало большой общественный резонанс. В соцприюте корреспонденту ProKazan.ru сообщили, что после инцидента Гульфию Амирову, которая на тот момент была директором приюта, сняли с должности.

На откровения детей также отреагировал президент РТ Рустам Минниханов, поручив организовать проверку «Акчарлака». О результатах расследования нам сообщил старший помощник руководителя управления СК РТ Андрей Шептицкий:

«На сегодняшний день по данному факту возбуждено уголовное дело. Преподаватель, про которого рассказывали дети, проходит по нему как свидетель. Само дело возбуждено в отношение неустановленного лица»

По словам Екатерины, мужчина является членом избиркома от «Единой России» с правом решающего голоса. Мы обратились в пресс-службу партии с просьбой подтвердить членство преподавателя, однако сегодня нам ответить не смогли, сославшись на отсутствие нужного сотрудника.

Что происходит сейчас?

В конце января органы опеки повторно проверили жилищные условия Ирины Алексеевны. На основе результатов проверки они выдали положительное заключение о возможности женщины быть опекуном. Однако прошло уже больше месяца, а забрать ребенка из приюта ей так и не удалось:

«Ее должны были передать нам уже давно, потому что мы неоднократно обращались в разные органы опеки: и в Рыбную Слободу, и в Алексеевск, и в Казань. Мы были согласны даже на «безвозмездную» опеку – нам ничего не было от них нужно. Единственное, что мы просили, это вернуть ребенка в семью», - рассказала нам Екатерина.

Заключение, согласно которому Ирина Алексеевна может быть опекуном Ани

12 марта органы опеки решили повторно собрать комиссию, о которой Екатерине сообщили только накануне. На ней представители госорганов еще раз обсудят, стоит ли передавать девочку бабушке. Данное решение привело в замешательство как саму Екатерину, так и ее мать:

«Что еще нужно выяснять, для чего держать в заточении ребенка столько времени, все прекрасно знают что детдом это ужасный стресс для девочки которую сначала вырвали из семьи, потом эта же опека засовывает ее в "Акчарлак" где она подвергается сексуальным домогательствам, избиениям. Чего боятся чиновники?? Что когда ребенок почувствует себя в безопасности дома, откроет рот? И начнет рассказывать что действительно происходило и в детдомах, и при изьятии ее, и как обращались с ней. Боятся что полетят чьи то головы? Этот страх видимо сильнее чем за жизнь и психологическое здоровье ребенка», - написала женщина на своей странице в социальной сети (орфография и пунктуация автора сохранены).

Записка Ани для мамы

В отделе по опеке и попечительству Приволжского района Казани давать комментарии по этому поводу отказались и перенаправили нас в пресс-службу мэрии города. На момент публикации статьи ответа на запрос мы не получили. О решениях, принятых комиссией, редакция ProKazan.ru сообщит сразу после собрания.