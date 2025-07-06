Священник Смирнов призвал задуматься о душе до конца жизни

Протоиерей Димитрий Смирнов в своём обращении напомнил, что каждому человеку важно осмыслить свой жизненный путь — не только в духовном плане, но и в обыденных делах.

Он подчеркнул, что у многих судьба развивается по схожему сценарию: в юности — большие планы, надежды и ощущение, что впереди ещё много времени. Но ближе к пятидесяти приходит разочарование: усталость, чувство нереализованности, а за этим — одиночество и череда потерь.

Священник обратил внимание, что зачастую за плечами — неудачи в профессии, разводы, отдаление от детей. Потом — утраты близких, друзей, коллег.

Чтобы избежать такого исхода, отец Димитрий советует не медлить с покаянием. Он считает, что исповедь может стать первым шагом к внутреннему обновлению и миру с самим собой.

Он также призвал находить время на посещение церкви и искреннюю беседу со священником. Это, по его мнению, помогает человеку остановиться, осмыслить свою жизнь и изменить её к лучшему.

Отдельно он затронул тему болезней и тяжёлых периодов, объяснив, что такие испытания — не случайны. Это сигналы, которые напоминают о конечности человеческого существования. Через страдания, считает он, Господь помогает человеку выйти из духовного оцепенения.

Священник подчеркнул, что не стоит тратить оставшееся время на пустые развлечения и безделье. Лучше направить его на укрепление веры, переоценку поступков и очищение сердца.

Такой путь, убеждён он, ведёт к пониманию высшего замысла и подготовке к жизни вечной.

Источник: akpars.ru