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В России строят восемь новых курортов у морей и Байкала

Россия запускает строительство всесезонных куро...

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В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в России появятся восемь круглогодичных курортов. Их планируют разместить у Японского, Каспийского, Чёрного, Азовского, Балтийского морей и озера Байкал. Проект получил название «Пять морей и озеро Байкал». По прогнозам, новые комплексы смогут принимать более 10 миллионов туристов в год.

На побережье Японского моря создаётся курорт «Приморье» в Приморском крае. Его разместят на берегу бухты Алеут рядом с биосферным заповедником и национальным парком «Земля леопарда». К 2028 году планируют построить первую очередь с 750 гостиничными номерами.

В Дагестане, в районе Дербента, появится «Каспийский прибрежный кластер» — пляжи, гостиницы, океанариум и детский центр. Строительство стартует уже в этом году, первые объекты откроют в 2027-м.

На Чёрном море появятся два комплекса. В Крыму — «Золотые пески» в Балаклаве с яхтенной мариной, набережной, аквапарком и термами. На косе рядом с Анапой строят курорт «Новая Анапа» с 17 км пляжей, гостиницами, парками и мариной. Завершение первого этапа — к 2030 году.

В Запорожской области на берегу Азовского моря запланирован курорт «Приморск». Там построят бальнеологический центр, гостиницы и ландшафтный парк.

В Калининградской области появится «Белая дюна» с аквапарком, торговой зоной, мариной и кино-кластером. Начало стройки — 2028 год, завершение — 2033-й. Рядом в Санкт-Петербурге на побережье Финского залива создаётся проект «Санкт-Петербург Марина» с крупнейшей в Европе мариной, верфью, общественными и образовательными площадками.

На Байкале реализуется проект «Волшебный Байкал». В Иркутской области строятся кластеры «Ворота Байкала» и «Байкальская слобода», а в Бурятии — курорт в зоне «Турка — Горячинск». Первый отель — «Грин Флоу Байкал» — планируют открыть в 2026 году.

Источник: dp.ru

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