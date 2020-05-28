Билайн приглашает казанцев на онлайн-встречу «Чему нас научила удаленка»

2 июня в 13.00 на образовательном портале students.vdnh.ru, созданном в рамках стратегического сотрудничества Билайн и ВДНХ, пройдет онлайн-встреча «Чему нас научила работа на удаленке?». Участники встречи обсудят новые возможности, которые открывает дистанционная работа, и поговорят о том, как пригодятся в дальнейшем навыки, полученные на удаленке.

Во встрече примут участие Юрий Шароватов, автор книги «Удаленный менеджмент», изданной в апреле этого года, директор Билайн Университета Екатерина Подвальная и герои книги-сотрудники Билайн, уже несколько лет работающие удаленно. Зарегистрироваться на встречу можно на образовательном портале или по ссылке https://events.webinar.ru/15224861/5012976

Кроме того, на портале students.vdnh.ru можно познакомиться с другими полезными материалами, которые особенно актуальны в условиях самоизоляции: посмотреть видеозаписи вебинаров о том, как находить решения в нестандартных ситуациях, как избежать эмоционального выгорания и другие. Пройти онлайн-курсы для развития навыков, которые полезны в новых условиях, среди которых - эмоциональный интеллект, управление изменениями, решение конфликтов и другие. Пользователям также могут быть интересны видеозаписи с выступлениями известных экспертов в разных областях – от рассуждений о будущем кинематографа до новых правил деловой переписки.

Содержание портала предоставил Билайн Университет – один из первых в России корпоративных университетов, отметивший в прошлом году 20-летний юбилей. Большая часть образовательного контента была создана для реализации проекта удаленной работы BeeFREE, который стартовал в Билайн 2016 году. Впервые подборка лучших материалов впервые представлена всем желающим в свободном доступе.

Екатерина Подвальная, директор Билайн Университета: «Мы делимся тем, что умеем, и если это поможет людям сохранить мотивацию и найти вдохновение в эти непростые времена – мы будем рады, что наши знания оказались полезны! В нашей подборке вебинары, лекции и электронные курсы, среди которых, уверена, каждый найдет для себя что-то интересное».

Ольга Говердовская, руководитель Департамента общественных связей ВДНХ: «Открытие совместной образовательной платформы с «Билайн» Университетом — новый этап развития онлайн-активностей Выставки. Несмотря на то, что территория ВДНХ временно закрыта, мы продолжаем предлагать варианты для творчества и досуга в режиме онлайн. Надеемся, что новый проект будет интересен посетителям разного возраста и рода занятий».

Для того, чтобы можно было проще делиться новыми знаниями и впечатлениями, а также просто постоянно оставаться на связи с теми, кто дорог, оператор создал тарифы «Близкие люди». Клиенты этих тарифов при включении семейной опции* могут безлимитно общаться с выбранными абонентами по телефону и делиться полученными знаниями в мессенджерах, не расходуя пакет интернет-трафика**.

Зрителям, которые смотрят вебинары в записи, доступен список литературы по теме эфиров, предоставленный партнером проекта — крупнейшим сервисом по подписке MyBook, в каталоге которого более 290 тысяч электронных и аудиокниг от художественной и научно-популярной до деловой литературы. Это поможет участникам больше узнать об интересующем их вопросе и расширить кругозор, не выходя из дома.

Ранее Билайн рассказал об опыте в организации удаленной работы на сайте beefree.team. Широко представив взгляд на удаленную работу с точки зрения работодателя, вместе с ВДНХ компания делает следующий шаг и делится со всеми желающими материалами, которые будут полезны широкой аудитории.

Договор о стратегическом партнерстве между Билайн и ВДНХ был заключен в 2019 году. Главной целью партнерства стало создание для посетителей комфортного и технологичного пространства.

* Предложение для физ. лиц - абонентов тарифных планов (ТП) «Близкие люди» 5/6 (кроме г. Москва), «Близкие люди» 4/5 (для г. Москва). Тарифная линейка «Близкие люди» доступна на территории РФ, кроме респ. Крым, г. Севастополь, при технической возможности подключения. Стоимость услуги «Безлимитные звонки для семьи» - 0 руб. Услуга доступна только при: 1) подключении платных услуг «Дели все»/«Дели гиги» в зависимости от ТП (при подключении до 30.06.2020 эти услуги предоставляются со скидкой 100%), 2) наличии подключенных к основному номеру дополнительных номеров, 3) нахождении вызывающего абонента в регионе подключения. Подробнее об организаторе акции, стоимости и условиях подключения - на beeline.ru

**Предложение действует для абонентов — физ. лиц тарифной линейки «Близкие Люди», на территории РФ, кроме респ. Крым, г. Севастополь. Стоимость услуги «Любимый номер» - 0 руб. в месяц. При выборе номера Билайн в качестве любимого звонки всегда безлимитны, бесплатны и не расходуют пакет. При выборе в качестве любимого номера в сети другого мобильного оператора звонки не расходуют пакет, число минут в месяц по цене 0 руб. за минуту может быть ограничено. Подробнее об условиях подключения услуги и ограничениях - на beeline.ru.