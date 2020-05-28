Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала инцидент, который произошел в санатории "Ливадия", где на обсервации находятся вахтовые рабочие из Якутии. На днях несколько человек предприняли попытку сбежать из учреждения.

По ее словам, меры по охране обсервации достаточные, они были всегда, что и помогло оперативно решить конфликт. Также Галимова заявила, что каких-либо развлечений для проживающих не предусмотрено.

"Что касается условий для того, чтобы люди могли занять себя чем-то две недели в изоляции...Люди находятся чисто физически в здании санатория, но это не санаторий с предоставлением каких-то услуг, это все-таки обсерватор. Здесь огромное количество людей ежедневно трудится, готовят им еду, проводят медосмотры, убираются... Если хотите, это тот набор услуг, который в обсерваторе для пребывающих на сегодня предусмотрен", - подчеркнула она.

Добавим, что на сегодняшний день в "Ливадии" обсервацию проходят 238 человек. Они прибыли с месторождения в Якутии, где зафиксирована вспышка коронавируса.