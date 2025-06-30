Татьяна Москалькова помогла бизнесмену из РТ вернуть бизнес

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова помогла жителю Татарстана добиться повторного рассмотрения его жалобы. Мужчина, находясь в местах лишения свободы, доверил управление своей фирмой сожительнице и её матери. Они обещали вернуть бизнес после его освобождения, но не выполнили своих обещаний.

Когда мужчина обратился в полицию, ему было отказано в возбуждении уголовного дела.

«Потерпевший многократно обращался в правоохранительные органы, но каждый раз получал отказ в возбуждении дела. Он утверждает, что следователь недостаточно внимательно рассмотрел его заявление», — рассказала Москалькова в своём телеграм-канале.

После того как омбудсмен вмешалась в ситуацию, совместно с прокуратурой и ОМВД России по Альметьевскому району было отменено постановление об отказе в возбуждении дела, а материалы переданы на дополнительную проверку.