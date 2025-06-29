Вечером 28 июня в Сеуле прошёл парад в честь финала сериала «Игра в кальмара». Шествие по улице Седжон-ро организовали Netflix и мэрия города. Поводом стал выход третьего и последнего сезона, премьера которого состоялась накануне.

По маршруту от Кванхвамун до мэрии двигались персонажи сериала, включая гигантскую куклу Ён Хи, копилку с призовыми и актёров в зелёных костюмах. Музыку исполнял оркестр, одетый в форму охранников.

На финальной площадке прошёл фан-фест: фасад библиотеки превратили в экран с символикой шоу, а на сцену вышли актёры всех сезонов. Режиссёр Хван Дон Хёк признался, что только сейчас ощутил завершение проекта. Ли Чжон Чжэ отметил, что именно этот вечер помог осознать финал истории.

Источник: Российская газета