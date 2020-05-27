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Фото скриншот с видеозаписи

В казанском санатории «Ливадия» взбунтовались вахтовики. Их пришлось усмирять силовикам

27.05.2020, 17:14 351 1 prokazan.ru

В социальных сетях появилась видеозапись из санатория "Ливадия", где сейчас на обсервации находятся вахтовые рабочие, прилетевшие из Якутии. 

На кадрах видно большое количество правоохранителей, а по словам автора ролика, в санатории взбунтовались вахтовики. 

 

Как рассказали корреспонденту ProKazan.ru в пресс-службе Росгвардии, беспорядки накануне действительно были: несколько граждан пытались сбежать из обсервации.

"В ходе несения службы по охране общественного порядка на территории санатория «Ливадия» сотрудники Росгвардии пресекли попытку граждан несанкционированно покинуть территорию обсерватора. Все нарушители были задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", - пояснили в ведомстве.

От МВД РТ официальной информации по поводу данного инцидента пока не поступало. Напомним, что в Казань 21 и 22 мая привезли 176 вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии, где была отмечена вспышка коронавируса. 

 

Медицина / Минздрав Коронавирус Казань Правоохранители
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комментарии

Бабка у окошка
0
27 мая 2020
17:42
Машина проехала, люди ходят, собака пробежала, в казани знают.
Горожанин
1
27 мая 2020
17:47
Разница между этими людбми "на обсервации" и заключенными состоит в том что
1) заключенных хотя бы иногда выводят на прогулки а их - нет ибо нефиг.
2) заключенные знают когда у них кончится срок, а этим ничего не говорят ибо нефиг.
3) заключенные если сидят за дело - знают за что они лишены свободы, а если не за дело то имеют надежду потом, когда в России появятся честные суды - подать на пересуд и получить компенсацию, а люди "на обсервации" этого не знают и такой надежды не имеют.
Ибо нефиг.
Горожанин
0
27 мая 2020
17:53
А если зараженный сбежит, ты же первый вонять будешь, утырок. Мол типа ни менты ни врачи работать не умеют. Мразота провокаторская.
В ответ на комментарий пользователя
Разница между этими людбми "на обсервации" и заключенными состоит в том что
1) заключенных хотя бы иногда выводят на прогулки а их - нет ибо нефиг.
2) заключенные знают когда у них кончится срок, а этим ничего не говорят ибо нефиг.
3) заключенные если сидят за дело - знают за что они лишены свободы, а если не за дело то имеют надежду потом, когда в России появятся честные суды - подать на пересуд и получить компенсацию, а люди "на обсервации" этого не знают и такой надежды не имеют.
Ибо нефиг.
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