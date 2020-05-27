В социальных сетях появилась видеозапись из санатория "Ливадия", где сейчас на обсервации находятся вахтовые рабочие, прилетевшие из Якутии.

На кадрах видно большое количество правоохранителей, а по словам автора ролика, в санатории взбунтовались вахтовики.

Как рассказали корреспонденту ProKazan.ru в пресс-службе Росгвардии, беспорядки накануне действительно были: несколько граждан пытались сбежать из обсервации.

"В ходе несения службы по охране общественного порядка на территории санатория «Ливадия» сотрудники Росгвардии пресекли попытку граждан несанкционированно покинуть территорию обсерватора. Все нарушители были задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", - пояснили в ведомстве.

От МВД РТ официальной информации по поводу данного инцидента пока не поступало. Напомним, что в Казань 21 и 22 мая привезли 176 вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии, где была отмечена вспышка коронавируса.