Сбер проведет «Бизнес-Фест» для предпринимателей в Казани

Сбер проведет в Казани «Бизнес-Фест» — большой оффлайн-фестиваль для предпринимателей. В программе — лекции и обсуждение реальных кейсов от топовых спикеров, качественный нетворкинг и обмен опытом, интерактивные зоны с большим количеством активностей. Участники фестиваля смогут найти на мероприятии инвесторов и партнеров для бизнеса, а также обсудить с менторами детали ведения своего дела — от финансовой поддержки до маркетинговых стратегий.

Среди хедлайнеров мероприятия: Дмитрий Кибкало – основатель сети «Мосигра»;

Татьяна Шутова – основатель сети студий маникюра и педикюра 4hands;

Cергей Бражник – эксперт в области ИИ экс-директор по развитию «Яндекс» и другие.

Спикеры расскажут, как построить бизнес мечты и создать эффективную команду, как создать крепкие отношения с клиентами и построить lovemark-бренд, как правильно заявить о своем бизнесе, как расти в высококонкурентном рынке.

«Бизнес-Фест» от Сбера состоится 26 июня на площадке Технопарк ИТ-парк. Участие в мероприятии бесплатное, количество мест ограничено, регистрация по ссылке.