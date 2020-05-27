В Зеленодольске мошенники украли у молодой мамы 196 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РТ.

26-летняя потерпевшая сообщила, что ей позвонили неизвестные и сообщили о несанкционированном снятии денег с ее банковской карты. Испугавшись за свои накопления, она продиктовала злоумышленникам все данные карты, в том числе и код безопасности. Через какое-то время девушка обнаружила, что все деньги списаны. Жительница Зеленодольска обратилась в полицию.

Напомним, ранее в прокуратуре РТ сообщали о росте числа мошенничеств в республике и самых частых способах кражи денег у жителей.