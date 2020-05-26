Еженедельно из-за мошенников жители Татарстана лишаются порядка 50 миллионов рублей. Об этом сегодня рассказали на брифинге в Кабмине РТ. Если за минувший год в республике отмечено 4,5 тысячи мошенничеств, то за 4 месяца этого года - уже 2 тысячи случаев.

"Что касается краж с банковских счетов, таких преступлений зафиксировано 1,5 тыс., рост составил 60%. При этом раскрываемость не превышает 10%. Поэтому мы обращаемся к населению с просьбой не быть наивными. Без бдительности с этой проблемой не справиться", - заявил прокурор РТ Илдус Нафиков.

Больше всего мошенничеств связаны с якобы попыткой службы безопасности банков предотвратить несанкционированное списание денег со счетов. В таких случаях владельца карты просят назвать трехзначный код, после чего деньги моментально переводятся на разные счета, после чего разбрасываются на десятки карт и снимаются через банкоматы. Следующий по популярности вид - это мошенничество с использованием сервисов покупки в интернете. Обычно у потенциальных жертв просят внести предоплату за товар, предлагают взломать аккаунт в соцсетях или получить дополнительный доход.

Также популярными стали такие виды обмана, как фишинговые сайты - они изображают страницы, на которых можно оформить пособия или получить льготный кредит; доставка лекарств и тестирование на дому на коронавирус, инвестиционные проекты и подобные финансовые услуги.

В топе по числу мошенничеств лидирует Казань, следом идут Набережные Челны, Альметьевск и Нижнекамск. Наиболее подвержены мошенническим уловкам люди в возрасте от 30 до 50 лет. На них приходится 46-47% случаев. На людей в возрасте от 18 до 30 лет приходятся 26% преступлений, на людей старшего возраста – в районе 13%.