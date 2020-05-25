Водители на удаленке: 5G впервые в России используется на беспилотных БЕЛАЗах

Билайн Бизнес на оборудовании компании Huawei развернул пилотную зону 5G на территории действующего угольного разреза СУЭК.

Возможности сети пятого поколения в составе российского роботизированного комплекса грузоперевозок тестируются в России впервые. Пилот реализуется на базе 130-тонных карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7513R, работающих под управлением информационной системы разработки компании ВИСТ (группа «Цифра»).

Для проведения испытаний на территории угольного разреза «Черногорский» (УОГР Абаканский, г. Черногорск, Хакасия) Билайн развернул фрагмент сети беспроводной связи стандарта 5G протяженностью 1,5 км, покрывающей маршрут следования самосвалов-роботов. Покрытие обеспечено двумя распределенными двухсекторными базовыми станциями стандарта 5G (gNodeB), работающими в режиме non-standalone. Используемая ширина канала 100 МГц.

Основной задачей экспериментальной зоны является тестирование сети 5G для беспилотного и дистанционно-управляемого транспорта, а также выявление и фиксация технологических преимуществ сети последнего поколения над сетью промышленного WiFi/MESH.

В рамках тестов использования технологии 5G был задействован весь потенциал функционала роботизированного комплекса.

Все видеопотоки с камер высокого разрешения, которые установлены по периметру самосвалов, поступают в центр обработки информации для управления техникой в режиме реального времени. Таким образом, применение технологии 5G позволило обеспечить высокие скорости передачи информации и максимально минимизировать задержки, что существенно увеличило точность движения и повысило безопасность управления гигантскими машинами по сравнению с ранее применявшимся беспроводными сетями.

Пилотирование роботизированных самосвалов на угольном разрезе продлится в течение нескольких недель.