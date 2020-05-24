На следующей неделе Татарстан ожидает теплая погода

Начало следующей недели станет теплым в республике. Об этом сообщают в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

По данным Гидрометцентра Татарстана, 25 и 26 мая, начнется постепенное улучшение погодных условий. Осадки прекратятся из-за распространения поля повышенного давления и роста атмосферного давления. Если ночью 25 мая в отдельных районах еще возможны небольшие дожди и +3..+9˚, то затем температура будет повышаться до +15..+20˚ 25 мая, до +17..+22˚ 26 мая.