Суд в Казани отказал в аресте проректора КФУ

Советский райсуд отказался арестовывать проректора КФУ Дмитрия Пашина, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает "Реальное время".

Суд Казани отказался арестовывать Дмитрия Пашина несмотря на то, что следователь второго отдела Следкома по РТ Вадим Максимов сегодня просил о заключении подозреваемого под стражу. Со стороны прокуратуры было предложено ограничиться домашним арестом. Представитель Пашина адвокат Тамара Харина также настаивала на домашнем аресте, полагая, что профессор КФУ никак не будет мешать следствию. В результате судья Марат Хаертдинов посчитал нужным отклонить ходатайство следствия полностью.

Напомним, Пашина подозревают в хищении денежных средств. Еще одним фигурантом дела стал ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко.