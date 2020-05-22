В Татарстане по подозрению в мошенничестве задержан один из проректоров Казанского федерального университета. Об этом сообщают в Следственном комитете РТ.

По версии следствия, подозреваемый участвовал в хищении денежных средств Казанского национального исследовательского технологического университета, совместно с ректором данного вуза Сергеем Юшко, ранее задержанным по подозрению в совершении мошенничества и служебном подлоге.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.