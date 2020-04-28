В Казани по подозрению в мошенничестве задержали ректора КНИТУ Сергея Юшко

В Казани задержан ректор КНИТУ 49–летний Сергей Юшко. По данным Следкома, его подозревают в мошенничестве и служебном подлоге, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в 2004-2017 годы подозреваемый, работая в режиме полной занятости в «Инновационно-производственном Технопарке «Идея»», одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета «Инновационных технологий» КНИТУ, также на условиях полной занятости. В настоящее время установлено, что фактически данного деканата не существовало и его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки.

По предварительным данным, подозреваемый незаконно получил заработную плату на сумму более 7 миллионов рублей. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Юшко меры пресечения в виде заключения под стражу.



Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.