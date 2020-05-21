Депутата Казгордумы и экс-председателя Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Рушанию Бильгильдееву обвиняют в 133 эпизодах мошенничества. Расследование уголовного дела в отношении 53-летней женщины завершено, сообщают в Следкоме РТ, однако вину она не признает.



По версии следствия, в 2012-2016 годах Бильгильдеева, являясь директором и учредителем ООО «Пассаж», ООО «Пассаж-Державино» и ООО «Агентство Недвижимости «Пассаж» под предлогом заключения с гражданами от имени фирм договоров на покупку земельных участков, а также на оказание услуг по подведению к ним инженерных коммуникаций в поселках Восточное Державино Лаишевского района, Студенцы Верхнеуслонского района, а также Радужный и Бахчисарай города Казани, похитила у 132 граждан более 36,7 миллионов рублей.

Кроме того, в 2016 году Бильгильдеева от имени Татарстанской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Справедливое ЖКХ» похитила у директора ООО в сумме 550 000 рублей под предлогом оказания услуг по переводу многоквартирных домов под управление компании.

Противоправная деятельность Бильгильдеевой была выявлена в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Следственного комитета по Республике Татарстан и ОЭБиПК УМВД России по Казани. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.