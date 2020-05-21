В оперштабе Татарстана объяснили, почему об умершем пациенте с COVID-19 стало известно через неделю

Сегодня, 21 мая, в статистике заболеваемости коронавирусом по Татарстану появился очередной летальный исход, он стал девятым по счету. Скончался житель Зеленодольского района, мужчина 1950 года рождения. Он поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии 11 мая, а 13 мая была констатирована смерть.

В оперштабе РТ пояснили, почему о случае стало известно только спустя неделю.

"Подтверждение пришло только сегодня", - лаконично прокомментировали представители штаба в "Инстаграме".

О новом случае смерти от коронавируса в Татарстане рассказали только спустя неделю

Напомним, что всего на 21 мая в РТ заболело 2546 человек, выздоровело 1452 пациента.