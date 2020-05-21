В Татарстане на 21 мая зарегистрировано уже 2546 случаев COVID-19. По данным оперштаба, за минувшие сутки подтвержден 71 новый случай, из них 1– завозной, 70 – контактные. 24 человека госпитализировано, 47 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.

В числе заболевших за сутки 24 человека в возрасте от 30 до 50 лет, 21 - от 60 до 70, 12 - от 18 до 30, шесть - от 70 до 80, пять - от 50 до 60, трое - от 80 до 90 лет.

Больше всего случаев прибавилось в Казани - 45, также выявлены заболевшие в семи муниципалитетах:

Набережные Челны – 17

Апастовский – 2

Арский – 2

Балтасинский – 1

Высокогорский – 1

Нижнекамский – 1

Пестречинский – 2

С начала пандемии вылечились 1452 человека, за минувшие сутки выписанных по выздоровлению нет. Также в Татарстане зарегистрирована девятая смерть от COVID-19. Скончался житель Зеленодольского района 1950 года рождения. Его госпитализировала скорая в крайне тяжелом состоянии.