В Татарстане на 21 мая зарегистрировано уже 2546 случаев COVID-19. По данным оперштаба, за минувшие сутки подтвержден 71 новый случай, из них 1– завозной, 70 – контактные. 24 человека госпитализировано, 47 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.
В числе заболевших за сутки 24 человека в возрасте от 30 до 50 лет, 21 - от 60 до 70, 12 - от 18 до 30, шесть - от 70 до 80, пять - от 50 до 60, трое - от 80 до 90 лет.
Больше всего случаев прибавилось в Казани - 45, также выявлены заболевшие в семи муниципалитетах:
- Набережные Челны – 17
- Апастовский – 2
- Арский – 2
- Балтасинский – 1
- Высокогорский – 1
- Нижнекамский – 1
- Пестречинский – 2
С начала пандемии вылечились 1452 человека, за минувшие сутки выписанных по выздоровлению нет. Также в Татарстане зарегистрирована девятая смерть от COVID-19. Скончался житель Зеленодольского района 1950 года рождения. Его госпитализировала скорая в крайне тяжелом состоянии.
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