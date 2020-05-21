38-летний экс-главный специалист по вопросам общественной безопасности Администрации Кировского и Московского районов Исполкома Казани стал фигурантом уголовного дела за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.

По версии следствия, в 2017-2018 годы подозреваемый вместо реального патрулирования территорий для выявления несанкционированной торговли составил 30 фиктивных протоколов. У него имелись анкетные данные 32-летнего жителя Марий Эл, именно на него были составлены протоколы о якобы торговле мясом в неположенном месте и выписаны штрафы на общую сумму в 65 тысяч рублей.

При этом мужчина не был осведомлен о привлечении к административной ответственности, поскольку уведомления отправлялись по адресу его прописки в соседнюю республику. Узнал об этом он случайно, посетив портал Госуслуг, после чего обратился в правоохранительные органы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного продолжается.