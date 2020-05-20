В Казани Lexus не пропустил «Ладу Калину», пострадало два человека

В Казани LEXUS LX 450 врезался в "Ладу Калину", два человека пострадали.

По данным ГИБДД РТ, авария произошла в 17.50 на перекрестке Оренбургского проезда и улицы Р.Гареева. 38-летний водитель внедорожника предварительно в нарушение ПДД не выполнил требование дорожного знака "Уступите дорогу" и совершил столкновение с автомобилем "Лада Калина" под управлением 68-летнего водителя.

В результате ДТП 62-летняя пассажирка и 42-летний пассажир автомобиля Лада Калина получили ушиб грудной клетки.