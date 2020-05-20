В Казани завершено расследование уголовного дела в отношении двух горожан, обвиняемых в совершении серии мошенничеств почти на 45 миллионов рублей. Это 37-летний директор общества с ограниченной ответственностью, специализировавшегося на трейдерстве молока, и 41-летний директор фирмы по продаже молочной продукции, сообщают в МВД РТ.

Обвиняемые под предлогом вложений в развитие коммерческой деятельности своих организаций завладели деньгами восьми человек, получив от каждого из них от 400 тысяч до 6,6 миллионов рублей. Общая сумма ущерба составила около 33 миллионов 200 тысяч рублей.

Также с ноября 2017 по март 2018 года обвиняемые под предлогом приобретения продукции башкирского предприятия по оптовым поставкам сельскохозяйственного сырья и полуфабрикатов похитили порядка 36,5 тысяч литров молока стоимостью около 900 тысяч рублей. Аналогичным образом у казанской молочной компании украли около 70 тысяч литров молока на 1 миллион 360 тысяч рублей, у татарстанской производственно-торговой компании - 143,5 тысяч килограмм молока общей стоимостью 2 миллиона 600 тысяч рублей и у крупного чувашского завода по производству молочной продукции – продукты питания на сумму около 6 миллионов 900 тысяч рублей.

Директор трейдинговой компании находится под домашним арестом, руководитель фирмы по продаже молочной продукции уже за решеткой: в марте прошлого года Московский районный суд Казани приговорил его к 3 годам 10 месяцам лишения свободы за ранее совершенное мошенничество.

В настоящий момент предварительное следствие по уголовному делу окончено, все материалы переданы в Вахитовский районный суд.