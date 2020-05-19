Пандемия коронавируса в России может завершиться к июлю. Такой прогноз в эфире "Первого канала" дала главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

"Зная законы эпидпроцесса, я все-таки предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то, что <...> надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия как карантин и постепенно выходить, <...> я думаю, что к июлю месяцу вы забудете о нас и не будете нас приглашать [в студию в качестве экспертов]", - сказала она.

Малинникова также отметила, что если в России случатся еще всплески по росту числа заразившихся коронавирусом, они не станут "пиковыми".

Напомним, накануне в Минздраве Татарстана выразили надежду, что республика вышла на плато по заболеваемости COVID-19.