В Минздраве Татарстана надеются, что республика вышла на плато по заболеваемости коронавирусом

По данным на 18 мая в Татарстане выявлено 2312 случая коронавируса, за последние сутки зарегистрировано 80 заболевших.

В целом по России и в частности по Татарстану значительного прироста вновь выявленных случаев заболевания не регистрируется, отметил сегодня на заседании оперштаба по коронавирусу заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.

"Согласно статистике Роспотребнадзора, мы фиксируем, что ежедневно заболевает стабильное количество людей, экспоненциального роста не наблюдается. Надеемся, что мы вышли на плато, и в ближайшее время получится снизить заболеваемость", - сказал он.

Добавим, что на сегодняшний день Татарстан занимает 13-е место в России по количеству заболевших в абсолютных цифрах и 62-е место – по числу заболевших на 100 тыс. населения.