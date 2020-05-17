В Татарстане отмечена тенденция к снижению уровня заболеваемости коронавирусом. Глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина накануне рассказала об эпидемиологической обстановке в регионе.

По словам Патяшиной, показатель заболеваемости в республике составляет почти 53 случая на 100 тысяч населения. Поскольку замедлился рост новых случаев заболевания, Татарстан снизился в общероссийском рейтинге и занимает 59 место среди регионов.

За первый месяц в РТ было зарегистрировано 128 случаев инфекции, на 15 мая 2020 года ее выявлено уже в 16 раз больше. За последнюю неделю ежедневно регистрировали от 60 до 90 случаев. Несмотря их на значительное число, тенденция к снижению заболеваемости прослеживается. На протяжении последних трех недель темп прироста новых случаев еженедельно снижался на 2% (за текущую неделю - на 4%). Но любое пренебрежение к санитарным требованиям и возникновение групповых заболеваний сразу приведет к росту числа заболевших, предостерегла Марина Патяшина.

Напомним, что на 17 мая в Татарстане отмечено 2232 случая коронавируса, выздоровело около половины заболевших.