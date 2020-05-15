Пятилетняя Адиля из Арска - жизнерадостная и талантливая малышка, у которой с рождения серьезные проблемы со здоровьем. У девочки неправильно сформированы кровеносные сосуды, из-за чего образуются тромбы, в результате одна нога короче другой на 1-1,5 сантиметра.

Врачи рекомендовали девочке как можно больше двигаться, Адиля занимается в бассейне, хореографическом кружке и секции гимнастики. Проблему заметили с самого раннего возраста, ей уже делали две операции в Германии, родители - Лилия и Фаниль Шафиковы - отдали практически все свои деньги, одна операция обходится в 2 миллиона рублей. Семья, в которой помимо Адили растет еще сын, живет в ипотечной квартире. После окончания пандемии девочке снова нужна операция, помочь собрать на нее средства могут все неравнодушные граждане, сообщают в пресс-службе Администрации Арского района.

Реквизиты для оказания помощи и контакты родителей размещены на сайте Администрации Арского района.