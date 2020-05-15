Блогер из Казани сходила в магазин, используя трусы вместо маски

Казанский блогер-колорист Виталина Мусина сняла видео о том, как ходила в магазин в трусах на лице вместо маски. На запись обратил внимание телеграм-канал "Кот казанский".

На кадрах видно, что девушка снимает с себя нижнее белье, делает из него импровизированную маску и идет в ней в магазин. В торговой точке, судя по записи, ее не останавливают. Что послужило причиной создания такого ролика, неизвестно.

Напомним, что в Татарстане с 12 мая введен масочно-перчаточный режим, ранее прокуратура разъяснила, где нужно носить полный набор средств самоизоляции, а где достаточно маски.