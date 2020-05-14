В этом году в парках и скверах Казани фонтаны начнут запускать с 18 мая. В этом году из-за коронавируса сезон немного сдвинулся, сообщает Дирекция парков и скверов. Работать фонтаны начнут по следующему графику:

18 мая - в Горкинско-Ометьевском лесу

19 мая - на бульваре "Белые цветы", в Лядском саду

21 мая - в сквере имени Карима Тинчурина

27 мая - в парке Горького

28 мая - в парке "Крылья Советов"

3 июня - на озере Кабан

Напомним, что с 12 мая в Татарстане разрешено посещение парков и скверов, однако граждане должны быть в масках, пока рано собираться группами и не стоит пользоваться спортивным оборудованием и детскими площадками.