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Фото Prokazan.ru

В Казани парки и скверы открыли для посещения

12.05.2020, 17:56 185 2 prokazan.ru

Дирекция парков и скверов Казани в "Инстаграм" сообщила об открытии общественных пространств для посетителей. 

"Друзья, согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан №374 от 10.05.2020, парки и скверы разрешено открыть для посещения. Это значит, что вы можете посещать любимые общественные пространства, прогуливаться и даже бегать", - сообщается в аккаунте.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Парки возвращаются в нашу жизнь! ⠀ Друзья, согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан №374 от 10.05.2020, парки и скверы разрешено открыть для посещения. Это значит, что вы можете посещать любимые общественные пространства, прогуливаться и даже бегать. Кафе и кофейни в парках работают только на вынос и доставку. ⠀ Есть часть мер, которые остаются обязательными: — соблюдайте дистанцию, в парках разрешены только немассовые прогулки; — не рекомендуется посещать детские и спортивные площадки; — носите маски и перчатки, дезинфицируйте руки. ⠀ Наслаждайтесь, ведь на улице май и до лета подать рукой. Будьте здоровы и до встречи в парках! Мы очень скучали

Парки и скверы Татарстана Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
12 мая 2020
18:17
Маска забьется запахами тyxляшек, придется новую покупать.
Горожанин
0
12 мая 2020
18:22
Когда уже откроют крупные магазины? Больше месяца без зарплаты сидеть невозможно! Ни в одном регионе нет таких глупых ограничений! в мелких магазинчиках люди быстрее перезаразятся...

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