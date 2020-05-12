Дирекция парков и скверов Казани в "Инстаграм" сообщила об открытии общественных пространств для посетителей.
"Друзья, согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан №374 от 10.05.2020, парки и скверы разрешено открыть для посещения. Это значит, что вы можете посещать любимые общественные пространства, прогуливаться и даже бегать", - сообщается в аккаунте.
Парки возвращаются в нашу жизнь! ⠀ Друзья, согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан №374 от 10.05.2020, парки и скверы разрешено открыть для посещения. Это значит, что вы можете посещать любимые общественные пространства, прогуливаться и даже бегать. Кафе и кофейни в парках работают только на вынос и доставку. ⠀ Есть часть мер, которые остаются обязательными: — соблюдайте дистанцию, в парках разрешены только немассовые прогулки; — не рекомендуется посещать детские и спортивные площадки; — носите маски и перчатки, дезинфицируйте руки. ⠀ Наслаждайтесь, ведь на улице май и до лета подать рукой. Будьте здоровы и до встречи в парках! Мы очень скучали
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