Дирекция парков и скверов Казани в "Инстаграм" сообщила об открытии общественных пространств для посетителей.

"Друзья, согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан №374 от 10.05.2020, парки и скверы разрешено открыть для посещения. Это значит, что вы можете посещать любимые общественные пространства, прогуливаться и даже бегать", - сообщается в аккаунте.